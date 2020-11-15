Нашли свидетельство того, что римский император брал взятки

На надписи в Болгарии упоминалась взятка. Фото: Veliko Tarnovo Regional Museum of History

1800-летняя надпись доказала, что римский император Септимий Север и его сына Каракалла брали взятки

Надписи на древнегреческом языке обнаружили в развалинах города Никополис-эд-Иструм в Болгарии еще в 1923 году. Текст был выбит на трехметровой каменной стелы. Она была расколота на несколько частей и сохранила следы огня, сообщает Archaeology in Bulgaria.

Ученые только сейчас приступили к расшифровке надписи. Это сделал ведущий в Болгарии знаток латыни и древнегреческого языка, профессор Николай Шаранков из Софийского университета.

Он установил, что надпись является копией письма, которое жители Никополиса получили от императора Септимия. Император фактически признается в большой коррупции

В своем письме он благодарит жителей за добровольные взносы. По мнению современных ученых, они на самом деле было взяткой. Жители города заплатили императору сразу после его прихода к власти 700 тыс. серебряных динаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскопали одну из древнейших церквей

"Эта сумма равноценна нескольким миллионам евро. Но император в письме уклоняется от того, чтобы признать эту выплату взяткой. В самом тексте сказано: "Я принял эти деньги, данные благонамеренными людьми". То есть император принял это не как взятку, а как подарок" - Шаранков.

Горожане были вынуждены дать взятку. Во время борьбы за императорский престол в 193 году они поддержали не Септимия Севера, а одного из его соперников.

В борьбе за титул после убийства императора Коммода в 192 году жители Никополис-эд-Иструма поддержали Пертинакса.

Также в надписи Септимий Север называет себя наследником императора Марка Аврелия. В реальности он не имел к нему никакого отношения.

В южной провинции Турции Османи археологи на руинах древнего города обнаружили древнюю мозаику. Об открытии сообщает Hurriyet Daily News. Раскопки ведутся на территории современного города Кадирли.