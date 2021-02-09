Нашли столетнее письмо с требованием принять языковой закон

В архиве нашли письмо и. о. старшего прокуратора Генерального суда министру юстиции Украинского Государства 22 августа 1918 года о необходимости внедрения языкового закона.

"Бланк еще использован тот, что был напечатан при правительстве УНР. Находится в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины", - написал в Facebook Музей Шереметьевых.

В письме обращают внимание, что закон о обязательном русском языке от 1906 года отменили. После этого отдельные люди и институции продолжили использовать русский в официальной переписке.

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"Не касаясь права частных лиц на употребление русского языка в сношениях их с государственными институтами, Генеральный суд в общем собрании 20-го сего августа, по поводу почти ежедневно поступающих к нему бумаг на русском языке от различных судебных учреждений, обратил внимание на желательность издание нового закона об обязательности употребления украинского языка в отношениях между украинскими государственными институциями", - говорится в обращении.

Автор: facebook.com/sigillum.com.ua Чиновники Украинского государства требовали объявить языковой закон

Гетман Украинского Государства Павел Скоропадский подписал закон о провозглашении вузов бывшей Российской империи на территории Украины государственными 16 сентября 1918-го. Такой статус получили Университеты Святого Владимира, Харьковский и Новороссийский в Одессе.