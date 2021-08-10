Нашли стелу с изображением погребального пира, которой 2 тыс. лет

 
Ексклюзивы
1/5
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 612
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2034
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2205
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 549
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 621
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 405
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6417
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2511
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 540
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1476
Фото
Все фото
17
20
4
8
26
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Мужчина передал в музей десятки старинных монет
Мужчина передал в музей десятки старинных монет
Как украинский замок выглядел в старину - подборка фото
Как украинский замок выглядел в старину - подборка фото
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Видео
Все видео
В Софийском соборе нашли древнее украшение
В Софийском соборе нашли древнее украшение
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
В Одессе хотят снести уникальное здание
В Одессе хотят снести уникальное здание
Уничтоженные здания Крещатика воссоздали в 3D
Уничтоженные здания Крещатика воссоздали в 3D
Украинские военные освободили город на Донбассе
Украинские военные освободили город на Донбассе
Интервью
1/5
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 612
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 486
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 378
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2601
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 351
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 837
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
вторник, 10 августа 2021 16:30

Нашли стелу с изображением погребального пира, которой 2 тыс. лет

  Комментировать

Во время раскопок древнегреческого города Парий, что существовал на северо-западе современной Турции, археологи обнаружили резную погребальную стелу. Находке около 2 тыс. лет.

Общая площадь стелы составляет 1 м. На ней изображена сцена погребального пира, устроенного между рифленными колоннами. Слева сидит женщина, а возле нее непропорционально маленькая служанка. Таким приемом в искусстве отличали слуг от их хозяев. Слева над женщиной на полочке стоит калатус - корзина, в которой хранили мотки шерсти или фрукты, которые были символически связаны с женщинами, браком и плодородием, сообщает The History Blog.

В центре стелы изображен полулежачий мужчина. Перед ним Mensa Delphica - столик-тренога с ножками в виде лап животных. На столике размещено много фруктов. А справа от мужчины стоят слуги. Один преподносит напитки, а другой - конюх, который удерживает лошадь хозяина. Над слугами размещены сундук и ящик, символизирующие семейные богатства.

Автор: Andalou Agency
  Археологи убеждены, что стелу создали в I в. н.э.
Археологи убеждены, что стелу создали в I в. н.э.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли древний перстень с изображением греческой богини

В нижней части стелы специалисты увидели надпись, сделанную на латинице. Текст идентифицирует мужчину как Луция Фурния Лесбонакса, а женщину как Фурнию Симпнерузи. Они были мужем и женой, а стелу для обоих заказал мужчина.

"Эта стела показала нам, что южный некрополь Пария активно использовался в римский и более ранний периоды. Древний город процветал в римский, поскольку был колониальным. Имена, вырезанные на стеле, тоже очень важны. Ведь Лесбонакс - не латинское имя, и имя его жены тоже. Они греческие. Можем предположить, что Лесбонаксом был кто-то, кто жил на острове Лесбос в Эгейском море. Вероятно, они были рабами, но впоследствии получили полноценное римское гражданство и вместе стали состоятельными", - отметили исследователи.

Неподалеку от места находки также обнаружили четыре захоронения с останками десяти человек. Один скелет принадлежал маленькому ребенку.

В начале 2020 года в мраморной гробнице неподалеку от международного аэропорта Афин археологи нашли древнегреческие погребальные статуи. Археологические работы проводили перед началом строительства на том месте новой ратуши города Пеания.

Поврежденные скульптуры были размещены на одном постаменте, и изображали 2 женщин, которые смотрели друг на друга. Справа на элегантном кресле сидела женщина в прозрачной мантии. Ее ноги стояли на подставке. Слева от нее стояла служанка, которая поддерживала голову женщины левой рукой и смотрела на нее с грустью. Вероятно, первая женщина и умерла.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли стелу с изображением погребального пира, которой 2 тыс. лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

ФСБ обвинила украинских граждан в диверсии

Бойцы погибли от взрыва в пещере

Приняли закон, направленный на сближение с Россией

Серийный убийца задушил ребенка ремнем безопасности

Самое читаемое
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 18243
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 13167
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 12636
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 5274
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3267
История
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
17
 Просмотров: 1899
ФСБ обвинила украинских граждан в диверсии
ФСБ обвинила украинских граждан в диверсии
 Просмотров: 288
Бойцы погибли от взрыва в пещере
Бойцы погибли от взрыва в пещере
 Просмотров: 531
Приняли закон, направленный на сближение с Россией
Приняли закон, направленный на сближение с Россией
 Просмотров: 612
Серийный убийца задушил ребенка ремнем безопасности
Серийный убийца задушил ребенка ремнем безопасности
 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
9
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
4
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
3
Олимпийка Магучих обнялась с россиянкой - Минобороны вызывает на ковер
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
2
Темпы растут, но этого недостаточно: как вакцинировать большинство украинцев до конца года
Голосов: 120
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть