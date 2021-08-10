Нашли стелу с изображением погребального пира, которой 2 тыс. лет

Во время раскопок древнегреческого города Парий, что существовал на северо-западе современной Турции, археологи обнаружили резную погребальную стелу. Находке около 2 тыс. лет.

Общая площадь стелы составляет 1 м. На ней изображена сцена погребального пира, устроенного между рифленными колоннами. Слева сидит женщина, а возле нее непропорционально маленькая служанка. Таким приемом в искусстве отличали слуг от их хозяев. Слева над женщиной на полочке стоит калатус - корзина, в которой хранили мотки шерсти или фрукты, которые были символически связаны с женщинами, браком и плодородием, сообщает The History Blog.

В центре стелы изображен полулежачий мужчина. Перед ним Mensa Delphica - столик-тренога с ножками в виде лап животных. На столике размещено много фруктов. А справа от мужчины стоят слуги. Один преподносит напитки, а другой - конюх, который удерживает лошадь хозяина. Над слугами размещены сундук и ящик, символизирующие семейные богатства.

Автор: Andalou Agency Археологи убеждены, что стелу создали в I в. н.э.

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В нижней части стелы специалисты увидели надпись, сделанную на латинице. Текст идентифицирует мужчину как Луция Фурния Лесбонакса, а женщину как Фурнию Симпнерузи. Они были мужем и женой, а стелу для обоих заказал мужчина.

"Эта стела показала нам, что южный некрополь Пария активно использовался в римский и более ранний периоды. Древний город процветал в римский, поскольку был колониальным. Имена, вырезанные на стеле, тоже очень важны. Ведь Лесбонакс - не латинское имя, и имя его жены тоже. Они греческие. Можем предположить, что Лесбонаксом был кто-то, кто жил на острове Лесбос в Эгейском море. Вероятно, они были рабами, но впоследствии получили полноценное римское гражданство и вместе стали состоятельными", - отметили исследователи.

Неподалеку от места находки также обнаружили четыре захоронения с останками десяти человек. Один скелет принадлежал маленькому ребенку.

В начале 2020 года в мраморной гробнице неподалеку от международного аэропорта Афин археологи нашли древнегреческие погребальные статуи. Археологические работы проводили перед началом строительства на том месте новой ратуши города Пеания. Поврежденные скульптуры были размещены на одном постаменте, и изображали 2 женщин, которые смотрели друг на друга. Справа на элегантном кресле сидела женщина в прозрачной мантии. Ее ноги стояли на подставке. Слева от нее стояла служанка, которая поддерживала голову женщины левой рукой и смотрела на нее с грустью. Вероятно, первая женщина и умерла.