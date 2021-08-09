Нашли старинный меч, которым пробивали доспехи

Меч из Тернопольщины выставят в музее. Фото: Ukraine Arms and Armour Collection

В Кременецком районе Тернопольской области нашли 500-летний меч.

Такие мечи называются эсток. Они не имеют режущего лезвия, только острие, сообщает Ukraine Arms and Armour Collection.

"Эсток времен прекрасной Боны Сфорца Миланской из-под Кременца. Вероятно, североитальянской работы. Находка июня 2021 года. Фигура самой Боны заслуживает отдельного рассказа. И это не про оружие. Поэтому наслаждайтесь этим редким артефактом. Вскоре он будет в экспозиции музея на выставке, посвященной казачеству времени гетмана Сагайдачного и 400-летию битвы под Хотином", - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хорошо сохранился. Нашли церемониальный меч, которому 3 тыс. лет

Этот меч был предназначен для пробивания доспехов. Всадники прикрепляли его справа от седла и использовали вместо пики.

Украинские археологи обнаружили древний изогнутый мастером меч близ села Малые Подлески Львовской области. Осуществляли археологическую разведку на месте строительства Северной объездной Львова. Находке более 1,5 тыс. лет. Это гладиус. Так называли короткие римские мечи, которыми пользовались пехотинцы.