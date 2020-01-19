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воскресенье, 19 января 2020 23:13

Нашли руины с ритуальными изображениями
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В Китае обнаружили древние рисунки
Фото: news.cn
В Китае обнаружили древние рисунки
В Китае обнаружили древние рисунки
В Китае обнаружили древние рисунки

Десятки каменных статуй и барельефов нашли в развалинах древнего города Шима на территории северного Китая.

Каменные здания древнего города построили в районе 2000 года до нашей эры, сообщает Международное радио Китая.

Город был окружен внешними и внутренними каменными стенами толщиной 2,5 м. Стены были оборудованы башнями, воротами и бойницами. В городе была большая ступенчатая пирамида. Особенностью поселение было то, что в стены вставляли нефрит. Предполагается, что для отпугивания злых духов.

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За последние несколько лет в центре поселения обнаружили около 70 каменных изображений богов, людей, мифических и реальных животных и различных символов.

Во время раскопок в китайской провинции Шэньси группа археологов обнаружила все необходимое для приготовления пива. Нашли глиняные сосуды со следами ячменя, хмеля, зерна и корнеплодов возрастом 5 тыс. лет.

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