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четверг, 28 января 2021 10:31

Нашли редчайший череп динозавра с гребнем
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В США ученые нашли части черепа динозавра Parasaurolophus в прекрасном состоянии. Parasaurolophus - род динозавров с клювом, которые жили 73-76 млн лет назад. Характерной чертой вида является трубчатый гребень, который простирается над верхней частью черепа за пределы затылка.

В 1923 году уже находили останки представителя данного вида, у которого хорошо сохранился скелет, но не череп, пишет PeerJ.

"Степень сохранности найденного черепа впечатляет. Можно в деталях исследовать кости, которые составляют гребень этого удивительного динозавра", - говорит соавтор исследования Джо Сертич, куратор изучения динозавров при Денверском музее природы и науки.

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Фото: peerj.com

Части черепа принадлежали молодой особи. Они прекрасно сохранились и позволяют установить видоспецифические диагностические признаки, считают исследователи. В настоящее время можно предположить, что Parasaurolophus использовал свои гребни в качестве звуковых резонаторов для общения внутри вида.

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Палеонтологи из Университета Детройта Мерси опубликовали исследование, в котором предположили, что динозавры Spinosaurus aegyptiacus умели плавать. Ученым удалось восстановить 3D-модель скелета спинозавра, и глядя на его гигантский гибкий хвост в форме плавника, они предположили, что ящер был водоплавающим.

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