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среда, 05 августа 2020 11:39

Ученые выяснили, что динозавры болели раком

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Ученые выяснили, что динозавры болели раком
Динозавры болели раком - ученые. Фото: Pixabay

В кости динозавра, жившего 77 млн лет назад, исследователи впервые обнаружили рак.

Группа канадских ученых из Королевского музея Онтарио и Университета Мак-Мастера диагностировала следы рака в кости динозавра, сообщает IFL Science.

Когда эксперты нашли повреждения в малоберцовой кости динозавра, то подумали, что это частично заживший перелом. Однако впоследствии ряд анализов и исследований доказали, что динозавр страдал от остеосаркомы - рака костей.

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Большая инвазия рака по всей кости древнего существа позволяет предположить, что болезнь у животного была на протяжении значительного периода и могла проникнуть в другие системы организма.

Ученые считают, что новое исследование задает новый стандарт для диагностики непонятных заболеваний, следы которых находят в окаменелостях динозавров.

Череп длиной 7,1 мм нашли внутри куска янтаря из северной части Мьянмы. Камню 99 млн лет. Палеонтологи считают, что череп принадлежал крошечному динозавру.

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