Нашли последний корабль американских рабовладельцев

Корабль тайно перевозил африканцев в США. Фото: theguardian.com

В штаты Алабама обнаружили последний корабль американских рабовладельцев "Клотильда".

160 лет назад его умышленно потопили у реки Мобил, сообщает Guardian.

"Клотильду" обнаружила компания SEARCH Inc в сотрудничестве с комиссией и Смитсоновским национальным музеем истории и культуры афроамериканцев.

Историки называют "Клотильду" последним кораблем, который перевозил рабов из Африки в США. Чернокожих перевозили тайно через десятилетия после того, как Конгресс запретил ввоз рабов в страну.

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"Клотильда" переправила 110 мужчин, женщин и детей из Африки в Алабаму 1860-го.

Считается, что корабль был намеренно потоплен 1860-го, чтобы скрыть доказательства его использования в торговле людьми.

Через 3 года президент Авраам Линкольн подписал Прокламацию об освобождении, которая отменила рабство в США.

20 марта 1852-го опубликован роман Гарриет Бичер Стоу "Хижина дяди Тома". Книга о рабе Томе имела огромный успех и за первый год было продано 300 тыс. экземпляров.