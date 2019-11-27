Нашли погребальную маску царя, который сжег Трою

Золотая погребальная маска Агамемнона - обладателя Микен Фото: http://panoptikon.org

В Микенах немецкий археолог Генрих Шлиман 27 ноября 1876 года нашел последнюю из пяти золотых погребальных масок середины 2 тысячелетия до н. е., известную как "Маска Агамемнона". Изображенный на маске обладатель правил Микенами в XVI в. до н. э. - за 400 лет до описанных в "Илиаде" событий.

Раскопки Генрих Шлиман проводил в Микенах - 90 км юго-западнее Афин, внутри каменного кургана. Профессиональные историки считали его гигантской хлебной печью. А Шлиман верил, там похоронен царь Агамемнон. Тот, что за Гомера "Илиада" захватил и сжег Трою. Наперекор критикам, Шлиман ножом перерыл 176 кв. м пола "печи". На 25-й день наткнулся на останки 15 человек и золотые вещи вокруг них.

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За пять лет до того, в 1871 году, Шлиман взялся раскапывать древнюю Трою на холме Гиссарлык, что на северо-западном побережье Турции. Тогда одни ученые считали Трою выдумкой Гомера, а другие думали, что город лежал в 25 километрах от берега. Шлиман ни был ученым, но имел гениальную интуицию. Он угадал место. Шлиман докопался до Трои-II - на тысячу лет глубже. Поэтому и находки - в частности золотые царские маски - проявил не такие роскошные, как их описал Гомер. Шлиман забрал с собой сокровище - более восемь тысяч находок из драгоценных металлов и слоновой кости.

Половина найденного по закону принадлежала Турции. Чтобы избежать суда, Шлиман заплатил туркам 50 тыс. франков. Сокровище археолог подарил Берлинском музее древней истории. А сам продолжил раскопки в Греции. И нашел палатки крито-микенской цивилизации. Эти сокровища он передал грекам.

Археологи нашли каменные неразграбленные гробницы на микенском кладбище Аида в древнем городе Немея - теперь поселок археи-Немея, Греция. Они датируются 1400-1200 гг. До н.э. Считали, что все гробницы были разграблены мародерами еще в 1976-м.