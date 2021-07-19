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Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет

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Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Ребенка хоронили с украшениями Фото: Poltavske Tv.

В Бельском городище под Полтавой археологи раскопали скелет ребенка, которому 2,5 тыс. лет. Захоронение отнесли к скифскому, ведь на том месте существовало скифское поселение.

Ребенка похоронили в небольшом катакомбном комплексе с навесом. К захоронению вело несколько ступенек, передает Poltavske Tv.

Скелет сохранился не полностью. Однако на нем увидели редкую бусину, стеклянную подвеску с бусинами, а на левом виске - бронзовое кольцо.

Кости передадут ученым-антропологам. Они определят возраст, пол, болезни, из-за которых мог умереть ребенок, а по зубам будут устанавливать происхождение. Древние предметы передадут в музей скифской эпохи, который строят рядом.

Бельское городище - поселение скифского времени VIII-III в. до н. э. Располагается в междуречье Ворсклы и реки Сухая Грунь в районе села Бельск Полтавской области. Городище состоит из трех укрепленных поселений. Они объединены защитным валом. Общая площадь городища составляет 4,4 тыс. га.

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В 2019 году археологи обнаружили 18 захоронений, среди которых было лишь одно мужское. Среди найденных артефактов были обломки глиняной лепной посуды и античных амфор, бронзовые серьги, лазурное ожерелье, редкая раковина каури.

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