В кургане нашли захоронение скифского жреца

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В поселке Камышеватое Мариуполя Донецкой области археологи обнаружили в кургане захоронения жреца.

"Здесь захоронений не много, всего два, но зато какие", - сказал глава археологической экспедиции Вячеслав Забавин, передает 0629.com.ua.

В первой каменной гробнице нашли кости человека. Он жил 1,5 тыс. лет до нашей эры.

"Полевые исследования пока продолжаются, но по сопроводительному инвентарю в захоронении можно сказать, что это служитель культа, жрец или шаман. Об этом говорят керамический сосуд, а перед лицом остатки деревянной чаши, окованной бронзовым обложением в 15 см длины, что не типично для нашего региона", - рассказал Забавин.

Из таких чаш шаманы пили галлюциногенный напиток сома-хаома - смесь молока и мака.

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Второе тело может быть связано со жрецом. Только богатые и влиятельные скифы могли себе позволить захоронения в курганах.

Сегодня в поселке 38 нераскрытых курганов и более 500 в окрестностях Мариуполя.

Ритуальные принадлежности из Египта нашли в древнем захоронении в урочище Троянка вблизи села Ивковцы на Черкащинии. Могильник относится к I-II ст., сообщает Черкасский археологический музей Среднего Приднепровья.