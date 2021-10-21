Нашли останки человека, который жил более 600 тыс. лет назад

21 октября 1907 года в песчаном карьере вблизи города Гейдельберг в Германии случайно нашли челюсть самого древнего ископаемого человека, которого прозвали Гейдельбергским. Находка стала прорывом и дала возможность выделить отдельный вид прямоходящего человека, который был предшественником неандертальца и человека разумного.

Автор: jnsm.com.ua Даниэль Хартманн нашел странную челюсть в карьере

В тот день человеческую кость заметил рабочий Даниэль Хартманн. Была в куске известняка на глубине 24 м. Челюсть имела необычную форму, поэтому мужчина обратился к ученому Отто Шотензаку. Он изучал геологию, минералогию и палеонтологию. Интересовался осадочными породами в песчаных карьерах в окрестностях Гейдельберга.

Ученый тщательно исследовал место и находку, впоследствии передал в местный университет. Результаты своего труда опубликовал осенью следующего года в монографии "Нижняя челюсть Гейдельбергского человека из-под Мауэра". По его наблюдениям она была особенной. Не было клыков и подбородка, зато зубы казались непропорционально малыми.

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Автор: jnsm.com.ua Отто Шотензак первым исследовал челюсть Гейдельбергского человека

Принадлежала челюсть предшественнику обезьяны и современного человека, жившему во времена раннего плейстоцена (400-600 тыс. лет назад), и был примитивней неандертальца. На момент смерти человеку было не более 30 лет.

Был прямоходящим, анатомически близким к современному человеку. Его рост составлял до 1,7 м, вес - до 65 кг. Впервые появился в Африке 700 тыс. лет назад. За 300-400 лет мигрировал в Европу и Азию. Жил в племенах. Занимался собирательством и охотой с использованием деревянных и каменных орудий.

Автор: jnsm.com.ua Возраст челюсти Гейдельбергского человека составляет более 600 тыс. лет

Только в 2010 году удалось установить точный возраст челюсти. Он составляет 609 тыс. лет. Около 300 тыс. лет назад в Европе от Гейдельбергского человека отделился неандерталец, а 200-100 тыс. лет назад в Африке - человек разумный.

Пещеру Wonderwerk в южно-африканской пустыне Калахари назвали самым древним убежищем предков людей. Они жили там почти непрерывно 2 млн лет. Пещера расположена в меловых скалах холмов Курума, недалеко от города Дениелскул в ЮАР. Ее обнаружили впервые в 1940-м. Длина составляет 140 м.