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понедельник, 26 апреля 2021 12:16

Обнаружили древнейшее убежище предков людей
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Люди жили в пещере почти непрерывно в течение 2 млн лет
Фото: Wonderwerk Cave Project
Люди жили в пещере почти непрерывно в течение 2 млн лет
Люди жили в пещере почти непрерывно в течение 2 млн лет
Каменные топоры являются древнейшими известными, изготовленными в контексте пещерной жизни

Пещеру Wonderwerk в южноафриканской пустыне Калахари назвали самым древним убежищем предков людей. Они жили там почти непрерывно в течение 2 млн лет.

Пещера расположена в меловых скалах холмов Курума, недалеко от города Дениелскул, ЮАР. Ее обнаружили впервые в 1940 году. Длина составляет 140 м, информирует издание Haaretz

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Археологи отметили, что до конца не понимают, каким был быт в пещере. Там не нашли человеческих костей или зубов. Возможно, их растащили протогиены. Зато внутри находили орудия труда, наскальные рисунки и древнейшее свидетельство использования огня - около миллиона лет назад.

Ученые добавили, что гоминины начали изготавливать грубые каменные орудия по крайней мере 3,3 млн лет назад. Найденные в пещере каменные топоры не самые древние из известных. Но пока они являются древнейшими, обнаруженными в контексте пещерной жизни.

Ученые нашли свидетельства древней "консервации" пищи в пещере Кесем, недалеко от Тель-Авива, Израиль. Первобытные люди хранили продукты от порчи около 300 тыс. лет назад. Для хранения продуктов люди использовали пепел от костров.

Золой засыпали мясо, собранные растения - преимущественно корешки и клубни, а также необработанные шкуры. Это позволяло сохранять их несколько месяцев в условиях жаркого климата и пищевого дефицита и потреблять в черный день. Ранее под золой пещеры находили остатки оленьих ног - так люди хранили и питательный костный мозг.

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