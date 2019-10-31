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пятница, 01 ноября 2019 10:41

Нашли новый способ борьбы с дифтерией

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Нашли новый способ борьбы с дифтерией
Микробиолог Эмиль Ру Нобелевской премии не получил. Фото: ВВС

Французский микробиолог Эмиль Ру (1853-1933) 1 ноября 1894-го создал противодифтерийную сыворотку. Дифтерия стала первым инфекционным заболеванием, с которым начали бороться при помощи вакцинации.

Дифтерия - острое инфекционное заболевание бактериальной природы. К тому времени от последствий болезни чаще всего погибали маленькие дети. Эмиль Ру исследовал, что дифтерию вызывают токсины бактерии, которые чаще всего поражали дыхательные пути. В крови переболевших появляется антитоксин, который нейтрализует токсин дифтеритной палочки.

Выделил токсин из зараженных дифтерией морских свинок и разработал сыворотку - смесь токсина и антитоксина. Его коллега, немецкий ученый-микробиолог Эмиль фон Беринг в том же году ввел сыворотку и спас больного ребенка.

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Микробиолог Нобелевской премии не получил. Первую награду в области физиологии и медицины получил Эмиль фон Беринг - за применение сыворотки при лечении дифтерии. Это не вполне справедливо, о чем сам Беринг сказал на Нобелевской лекции. Парижская академия премии за открытие способа лечения дифтерии поделила между Берингом и Ру.

В американской школе Питтсбурга исследователь 40-летний Джонас Солк сделал прививки 5 тыс. школьникам против полиомиелита 23 февраля 1954-го.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
01
ноября

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Нашли новый способ борьбы с дифтерией

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