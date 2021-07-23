Нашли монету с изображением первого римского императора

Монету отчеканили в 15 г. до н.э. Фото: unn.com.ua

В грузинской долине Верхняя Сванетия археологи нашли серебряный денарий с изображением римского императора Октавиана Августа.

Монету отчеканили в 15 году до н. э. на монетном дворе Лугдума - сейчас во французском городе Лион. По словам ученых, находка доказывает, что Сванетия поддерживала активные внешние связи с миром еще в период древнего Рима, передает UNN.

"Исследование обнаруженного в Сванетии нумизматического клада показало, что этот регион, как неотъемлемая часть Грузии с политико-экономической и культурной точки зрения, в течение огромного периода времени поддерживал тесные связи как внутри страны, так и с внешним миром", - отметили специалисты.

Монету с изображением императора выставили в нумизматическом кабинете музея истории и этнографии в Местии.

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Недавно археологи обнаружили 409 древних монет во время раскопок в местечке Млейха эмирата Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов. Сначала раскопали глиняный горшок весом 9 кг. Сразу заподозрили, что внутри хранятся редкие артефакты, но не хотели преждевременно повредить их. Находку передали в лабораторию, где ее осторожно открыли.