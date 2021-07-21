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среда, 21 июля 2021 12:22

В древнем горшке нашли сотни серебрянных монет
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Все монеты отчеканили в III в. до н.э.
Фото: Sharjah Archaeology Authority
Все монеты отчеканили в III в. до н.э.
Все монеты отчеканили в III в. до н.э.
Все монеты отчеканили в III в. до н.э.

Археологи обнаружили 409 древних монет во время раскопок в местечке Млейха эмирата Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов.

Сначала раскопали глиняный горшок весом 9 кг. Сразу заподозрили, что внутри хранятся редкие артефакты, но не хотели преждевременно повредить их. Находку передали в лабораторию, где ее осторожно открыли. Тогда же из горшка посыпалось множество монет, сообщает The National News.

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Все монеты были отчеканены в регионе около III в. до н. э. Среди них встречаются уникальные по дизайну, однако большинство вполне традиционные для своего времени. На некоторых можно увидеть изображение полководца Александра Македонского и бога Зевса.

Специалисты объясняют, что когда-то Млейха была важным центром торговли на Аравийском полуострове. Именно поэтому сегодня место имеет огромное археологическое значение.

Недавно искательница сокровищ Кэт Джайлс нашла 87 монет и 13 серебряных слитков времен викингов во время поисков с металлодетектором на британском острове Мэн.

Серебряные монеты отчеканены между 990 и 1030 годами в Англии, Дублине, Германии и непосредственно на острове Мэн. На большинстве изображены портреты короля Англии, Дании и Норвегии Кнута, короля Англии Этельреда II, императора Священной Римской Империи Оттона I, а также короля Зигритта Шелкобородого, который правил Дублином с 990-го до 1036 года и имел скандинавское происхождение.

По словами исследователей, клад можно сравнить с современным кошельком, в котором лежат все виды кредитных карт, банкнот и монет разных стран, собранных для поездки за границу.

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