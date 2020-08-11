Нашли монету последнего крымского хана

На Кубани археологи нашли монету времен последнего крымского хана Шахин Гирея.
На бешлике была надпись "Хан Шахин Рэмзи". На оборотной стороне - "чеканили в Бахчисарае 1191". По григорианскому календарю это 1779. Крымский хан Шагин Гирей правил с 1777 по 1783 год, сообщает Институт археологии РАН.
Шахин Гирея командовал Кубанской ордой и поддерживал вождей ногайцев. Они были союзниками Российской Империи. Хан стал проводником российского влияния в Крыму после оккупации полуострова.
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В 1777 году он с помощью России захватил Крым и стал ханом.
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