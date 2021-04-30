Нашли могилу казака армии УНР

Нашли могилу бойца УНР Павла Гапченко. Фото: istpravda.com.ua

На кладбище села Жорновка Боярской территориальной общины Фастовского района Киевской области обнаружили могилу казака армии УНР Павла Гапченко.

Историк Андрей Ковалев нашел в архиве анкету казака конного полка имени Ивана Мазепы второй Волынской дивизии Армии УНР Гапченко, сообщает "Історична правда".

Он вызвался в армию УНР 1919 года. Боролся за независимость Украины до ухода украинского войска на запад. В 1921 году был интернирован и попал в лагерь Калиш в Польше. В конце 1922 года вернулся в Жерновку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пилсудский извинялся перед украинцами за подписание мира с большевиками

Большевики не убили Гапченко. Он работал лесником. Умер в 1965 году.

В Польше восстановили фильм Polonia Restituta 1918-1920, в котором присутствует армия УНР. В фильме показана война за Галичину, Польско-украинский союз и освобождение Киева от большевиков в мае 1920 года.