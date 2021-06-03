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четверг, 03 июня 2021 10:59

Нашли массовое захоронение рабов - фото впечатляют
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На Карибах нашли скелеты рабов
Фото: SECAR
На Карибах нашли скелеты рабов
На Карибах нашли скелеты рабов

Захоронение XVIII в. обнаружили на территории бывшей плантации сахарного тростника на карибском острове Синт-Эстатиус.

Откопали 48 скелетов. Исследователи считают, что это рабы, сообщает Washington Post.

Кости нашли во время работ, необходимых для расширения аэропорта. Большинство погребенных были мужчинами. Также нашли останки женщин и младенцев.

Похороненные имели африканские корни. Во многих могилах обнаружили ритуальные предметы - курительные трубки, бусы, керамические тарелки. Нашли монету 1737 года с изображением короля Англии Георга II. Она лежала на крышке гроба.

В Лейденском университете будут устанавливать, чем питались рабы на острове. В Гарварде проанализируют ДНК похороненных и определят, откуда они родом. Нортумбрийский университет будет исследовать кости, чтобы установить болезни, которыми могли страдать эти люди.

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Остров Синт-Эстатиус в старину был транзитной локацией для торговли сахаром и рабами из Западной Африки.

На юге штата Мэриленд на плантации нашли квартал рабов. Археологи из Управления автомобильных дорог штата Мэриленд и колледжа Святой Марии раскопали помещения рабов 300-летней давности. Исследователи восстанавливают артефакты, найденные у кирпичного особняка XVIII в. Он принадлежал миссионерам-иезуитам.

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Дата
03
июня

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