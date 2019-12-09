Нашли куриное яйцо, которое принесли в жертву 1,7 тыс. лет назад

Человек принес в жертву куриное яйцо Фото: vokrugsveta.ua

Археологи обнаружили 4 куриных яйца, которым около 1,7 тыс. лет в заболоченной яме в городе Эйлсбери, Великобритания. Три из них разбили случайно - экскаватором.

Уцелевшее яйцо является единственным, сохранившимся еще со времен Римской империи, найденным в Британии, передает Вокруг Света.

Рядом с яйцом обнаружили древние монеты, туфли, деревянные иснтрумент и редкую корзину. Археологи убеждены, что сначала в яме изготавливали хмель, позже имела ритуальное значение. Люди делали подношения подземным богам в обмен на исполнение желаний. Известно, что яйца асоциировались с плодовитостью и рождением.

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Город Эйлсбери, где обнаружили "колодец желаний", расположен у древнеримской дороги, которая соединяла города Сент-Олбанс, Байсестер и Сайренсестер.

Уцелевшее яйцо в настоящее время хранится в штаб-квартире Oxford Archaeology. Вскоре его выставят в Музее округа Бакингемшир.

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