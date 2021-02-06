Нашли каменную стелу с изображением лиц

В республике РФ Ингушетии археологи обнаружили каменную стелу с изображениями.

На ней проступают черты человеческого лица. Высота стелы составляет 3,75 м, сообщает Археологический центр имени Крупнова.

Стелу обнаружили в пределах доисторического комплекса Анкотила Джейрахского района.

Рядом с памятником обнаружили сколы камней, на которых выбиты неизвестные петроглифы.

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"Данные изображения найдены и зафиксированы впервые. В дальнейшем они будут детально изучены и введены в научный оборот", - говорится в сообщении.

Археологи обнаружили пределы Немецкого двора и 2-х средневековых улиц в историческом центре Великого Новгорода, РФ. Двор был нанесен на древние карты, но его точного местоположения найти не удавалось.