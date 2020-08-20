Нашли древнейшие наскальные рисунки в Британии

На островах обнаружили древние рисунки. Фото: korrespondent.net

Нашли древнейшие наскальные рисунки на Британских островах.

Рисунки могут изображать людей и животных, пишет BBC.

Археологи обнаружили рисунки на острове Джерси в проливе Ла-Манш. Их сделали охотники-собиратели, жившие примерно 14 тыс. лет назад.

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"Данные фрагменты принадлежат мадленской культуре, которая была распространена на территории современных Франции, Испании, Швейцарии, Бельгии и Германии", - рассказала представитель университета Ньюкасла Шанталь Коннеллер.

Участники детской археологической экспедиции раскопали древние предметы на месте греческого святилища в поселке Викторовка Березанского района Николаевской области.