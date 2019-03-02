Нашли древнейшее устройство для татуировок

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 900
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1584
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1305
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3483
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2034
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1089
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2619
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1782
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 837
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
5 Просмотров: 3519
Фото
Все фото
4
9
14
4
4
Авто принцессы Дианы продадут на аукционе
Авто принцессы Дианы продадут на аукционе
Как выглядели курорты в Одесской области во время румынской оккупации
Как выглядели курорты в Одесской области во время румынской оккупации
Популярное развлечение - показали ретро-фото обезглавленных людей
Популярное развлечение - показали ретро-фото обезглавленных людей
Археологи нашли непристойные древнеримские граффити
Археологи нашли непристойные древнеримские граффити
Все прижизненные портреты Ивана Мазепы собрали в одной книге
Все прижизненные портреты Ивана Мазепы собрали в одной книге
Видео
Все видео
"Крах гетманата стал катастрофой на всю ее жизнь" - умерла дочь Скоропадского
"Крах гетманата стал катастрофой на всю ее жизнь" - умерла дочь Скоропадского
Рассказали о подземелье, которое нашли в центре города
Рассказали о подземелье, которое нашли в центре города
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Создали компьютерную игру, в которой надо уничтожить памятник Ленину
Создали компьютерную игру, в которой надо уничтожить памятник Ленину
Показали на видео, какой была Полтава в 1972 году
Показали на видео, какой была Полтава в 1972 году
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1305
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2034
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1782
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1404
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4383
Колонка
02 марта 2019
Просмотров: 702
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
суббота, 02 марта 2019 23:13

Нашли древнейшее устройство для татуировок

  Комментировать
Нашли древнейшее устройство для татуировок
Археологи нашли самую старую тату-машинку в Северной Америке. Фото: WSU

Археологи Университета штата Вашингтон обнаружили самый старый артефакт, связанный с татуировками.

Инструмент изготовили около 2 тысяч лет назад представителями индейской культуры анасази, сообщает Naked science.

Он состоит из деревянной ручки длиной 9 см, сделанной из ветки кустарника, соединенной в конце разделенными листьями юкки с двумя параллельными шипами кактуса, окрашенными в черный цвет на их кончиках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выставили на продажу ценную подвеску с изображением королевы Марии Стюарт

На находке обнаружили остатки татуировочных пигментов, что помогло в ней распознать инструмент для нанесения тату.

Ранее находили тату-машинки, сделанные в 1100 - 1280 годы нашей эры.

В швейцарском городе Альтдорф под руинами средневекового здания археологи нашли монеты поздней Римской империи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли древнейшее устройство для татуировок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе

Самое читаемое
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 34740
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
18
 Просмотров: 15239
&quot;Зуб даю&quot;: сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
"Зуб даю": сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
 Просмотров: 11295
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
23
 Просмотров: 10395
Оборонный скандал: на Майдане повесили баннер о Порошенко
Оборонный скандал: на Майдане повесили баннер о Порошенко
7
 3 Просмотров: 10262
История
Авто принцессы Дианы продадут на аукционе
Авто принцессы Дианы продадут на аукционе
4
 Просмотров: 459
Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе
Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе
 2 Просмотров: 1638
Как выглядели курорты в Одесской области во время румынской оккупации
Как выглядели курорты в Одесской области во время румынской оккупации
9
 1 Просмотров: 5175
В Украину могут вернуть прах Нестора Махно
В Украину могут вернуть прах Нестора Махно 1 Просмотров: 594
Под фундаментом дома нашли древние ценности
Под фундаментом дома нашли древние ценности Просмотров: 558
Больше всего комментируют
20
Порошенко: коррупционеры задолбали
11
Эксперт объяснил, почему Порошенко лидирует на западной Украине
7
11 стран сделали жесткое заявление о Крыме
5
Россия готовит фейковые экзит-полы в Украине
4
Создали петицию с требованием помиловать Дронова
Голосов: 256
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua