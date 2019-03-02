Нашли древнейшее устройство для татуировок

Археологи нашли самую старую тату-машинку в Северной Америке. Фото: WSU

Археологи Университета штата Вашингтон обнаружили самый старый артефакт, связанный с татуировками.

Инструмент изготовили около 2 тысяч лет назад представителями индейской культуры анасази, сообщает Naked science.

Он состоит из деревянной ручки длиной 9 см, сделанной из ветки кустарника, соединенной в конце разделенными листьями юкки с двумя параллельными шипами кактуса, окрашенными в черный цвет на их кончиках.

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На находке обнаружили остатки татуировочных пигментов, что помогло в ней распознать инструмент для нанесения тату.

Ранее находили тату-машинки, сделанные в 1100 - 1280 годы нашей эры.

В швейцарском городе Альтдорф под руинами средневекового здания археологи нашли монеты поздней Римской империи.