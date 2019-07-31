Нашли древнейшее поселение людей в Беларуси

Нашли древнюю стоянку людей. Фото: НВ

В Беларуси нашли каменные орудия возрастом около 40 тыс. лет.

Ранее считалось, что самые старые стоянки на территории Беларуси датируются возрастом 26-24 тыс. лет до нашей эры, пишет TUT.BY.

Найденная древнейшая стоянка на территории Беларуси расположена в селе Огове Ивановского района Брестской области.

"Мы возили туда геологов с БГУ во главе с Александром Мотузко. Они пришли к выводу, что эти материалы по геологическим отложениям имеют возраст не старше 250 тыс. лет. Это делает время заселения Беларуси более древним на сотню тысяч лет", - сообщил археолог Александр Вашанов .

"К сожалению, мы пока не нашли органики. Но сама коллекция Огового насчитывает уже несколько тысяч артефактов. Есть рубила, чопперы (заостренная галька или валун размером до 7,5-10 см), пики, отщепы - достаточно серьезный материал. С этим памятником мы только начинаем работать", - добавил он.

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Исследователи предполагают, что находка является одной из древнейших памятников на территории Восточной Европы.

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