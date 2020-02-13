Нашли документ, который опровергает московский миф о Богдане Хмельницком

Историк Тарас Чухлиб нашел в Варшавском архиве документ, в котором король Речи Посполитой Ян Казимир утверждает, что Богдан Хмельницкий строил суверенное государство.

"Наткнулся на очень интересный документ от 26 апреля 1656 года. В дипломатической инструкции король Ян II Казимир приказывал своему послу к крымскому хану Шомовскому донести до Мехмеда IV Гирея, что Богдан Хмельницкий - "Гетман войска запорожского хочет себе отдельное государство из Украины сделать", - об этом исследователь написал в Facebook.

Чухлиб подчеркнул, что документ публикуется впервые.

Уникальное письмо опровергает популярный в России миф, что после Переяславской Рады гетман Хмельницкий стремился жить в союзе с Московией и под московским царем.

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Автор: facebook.com/TChuhlib Показали уникальный документ, в котором упоминается Украина и Богдан Хмельницкий

Автор: facebook.com/TChuhlib Показали уникальный документ, в котором упоминается Украина и Богдан Хмельницкий

Историк Тарас Чухлиб нашел в польских архивах переведенный с турецкого языка на польский Бучацкий договор. Соглашение подписали Речь Посполитая и Османская империя в 1672 году. В тексте есть надпись Ukrainskie Panstwo - Украинское государство.