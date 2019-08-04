Нашли доисторическую мастерскую, где создавали костяные инструменты

На Львовщине обнаружили древнюю мастерскую. Фото: "Гал.инфо"

В Историко-культурном заповеднике "Древний Плиснеск" на Львовщине обнаружили косторезную мастерскую IX-X века.

Археологи исследовали культурный слой славянского времени IX-Х вв. Обнаружили углубленную жилую постройку этого периода, сообщает "Гал-инфо".

"Несмотря на то, что перед нами казалось бы обычное углубленное жилье славянского времени, с привычной для Плиснеска каркасно-столбовой конструкцией стен и печкой-каменкой, здесь мы нашли ряд завершенных изделий из кости, многочисленные полуфабрикаты, отходы от косторезного производства. Для обработки кости мог использоваться обычный нож, который также был найден в этом объекте и, кстати, был вообще универсальным орудием для того исторического периода. Есть основания считать этот объект косторезной мастерской", - сказала археолог Оксана Якубовская.

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Ранее археологи находили здания, где обнаруживали многочисленные полуфабрикаты, отходы и изделия из кости. Новый объект предварительно датируется началом - первой половиной Х в.

Исследователи из Историко-культурного заповедника "Древний Плиснеск" показали реконструкцию углубленного славянского жилья IX-Х вв.