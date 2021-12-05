Нашли бесценный бюст царицы

 
Ексклюзивы
1/5
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 5616
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1368
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1152
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4014
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1125
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1476
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1386
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 972
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1440
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 2205
Фото
Все фото
17
4
6
4
14
Что рекламировали в Киеве 1907-го - подборка фото
Что рекламировали в Киеве 1907-го - подборка фото
Во время строительства супермаркета нашли давние захоронения
Во время строительства супермаркета нашли давние захоронения
Как в старину выглядел белорусский город, который был частью УНР
Как в старину выглядел белорусский город, который был частью УНР
Google посвятил дудл французскому художнику Жоржу Сера
Google посвятил дудл французскому художнику Жоржу Сера
Как развлекались на заснеженных курортах Швейцарии в старину - подборка фото
Как развлекались на заснеженных курортах Швейцарии в старину - подборка фото
Видео
Все видео
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
Украина отмечает День достоинства и свободы
Украина отмечает День достоинства и свободы
8 лет назад студенты студенты вышли против власти
8 лет назад студенты студенты вышли против власти
В Софии Киевской нашли давний алтарь
В Софии Киевской нашли давний алтарь
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5418
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1089
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2529
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3699
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 837
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
понедельник, 06 декабря 2021 09:20

Нашли бесценный бюст царицы

  Комментировать
Нашли бесценный бюст царицы
Бюст Нефертити работы Тутмоса хранится в Новом музее в Берлине. Фото: Neues Museum

Во время раскопок на месте древнеегипетского поселения Амарна 6 декабря 1912 года немецкий археолог Людвиг Борхардт нашел бюст жены древнеегипетского фараона Эхнатона - Нефертити.

Еще в 1906 году Немецкое Восточное Общество приобрело права на проведение раскопок в окрестностях городища Эль-Амарна. Под слоем песка была обнаружена мастерская придворного скульптора Тутмоса. Там и нашли бюст Нефертити.

"Бюст царицы 47 сантиметров в высоту. В высоком срезанном сверху парике, перевязанном посредине широкой лентой. Краски - будто только нанесенные. Прекрасная работа. Описывать бесполезно. Надо видеть..." - такую ​​запись сделал в своем дневнике Людвиг Борхард, архе и атташе по науке при прусском консульстве в Каире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бюст Нефертити является подделкой?

Известняковый бюст не содержит никаких иероглифических надписей. Однако, учитывая характерную "корону", которую Людвиг Борхардт назвал "париком", его смогли идентифицировать по сравнению с другими изображениями Нефертити.

Бюст Нефертити, специально обезображенный наложением извести, был признан египетскими властями малоценным и вывезен в Германию. В 1913 году находка была передана в берлинский музей. Там бюст неоднократно осматривал и кайзер Вильгельм II. Борхардт очень жестко придерживался мнения, что бюст нельзя открыто показывать публике – он слишком ценен.

Археологическая экспедиция в Египте 16 февраля 1923 раскрыла вход в гробницу фараона Тутанхамона. Представитель 18-й династии Нового царства скончался 18-летним. Среди египетских фараонов только гробница Тутанхамона дошла до наших дней невредимой. Исследовали ее до 1932-го. Насчитали 3,5 тыс. предметов.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли бесценный бюст царицы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

Нашли бесценный бюст царицы

В школе шпионов учили убивать зонтиком и ручкой

Самое читаемое
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности Просмотров: 44676
&quot;Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина&quot; – Луценко
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
 5 Просмотров: 10962
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
10
 Просмотров: 10107
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
 Просмотров: 7641
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину 2 Просмотров: 7227
История
В школе шпионов учили убивать зонтиком и ручкой
В школе шпионов учили убивать зонтиком и ручкой
 Просмотров: 549
Что рекламировали в Киеве 1907-го - подборка фото
Что рекламировали в Киеве 1907-го - подборка фото
17
 Просмотров: 810
Провозгласили республику лемков
Провозгласили республику лемков
 Просмотров: 3204
Во время строительства супермаркета нашли давние захоронения
Во время строительства супермаркета нашли давние захоронения
4
 Просмотров: 1287
Наполеон отменил инквизицию
Наполеон отменил инквизицию
 Просмотров: 486
Больше всего комментируют
5
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
4
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России
3
"Приветствовал и все": Шустер подтвердил, что на его дне рождения был Ахметов
3
В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ
2
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину
Голосов: 3025
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть