Нашли бесценный бюст царицы

Бюст Нефертити работы Тутмоса хранится в Новом музее в Берлине. Фото: Neues Museum

Во время раскопок на месте древнеегипетского поселения Амарна 6 декабря 1912 года немецкий археолог Людвиг Борхардт нашел бюст жены древнеегипетского фараона Эхнатона - Нефертити.

Еще в 1906 году Немецкое Восточное Общество приобрело права на проведение раскопок в окрестностях городища Эль-Амарна. Под слоем песка была обнаружена мастерская придворного скульптора Тутмоса. Там и нашли бюст Нефертити.

"Бюст царицы 47 сантиметров в высоту. В высоком срезанном сверху парике, перевязанном посредине широкой лентой. Краски - будто только нанесенные. Прекрасная работа. Описывать бесполезно. Надо видеть..." - такую ​​запись сделал в своем дневнике Людвиг Борхард, архе и атташе по науке при прусском консульстве в Каире.

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Известняковый бюст не содержит никаких иероглифических надписей. Однако, учитывая характерную "корону", которую Людвиг Борхардт назвал "париком", его смогли идентифицировать по сравнению с другими изображениями Нефертити.

Бюст Нефертити, специально обезображенный наложением извести, был признан египетскими властями малоценным и вывезен в Германию. В 1913 году находка была передана в берлинский музей. Там бюст неоднократно осматривал и кайзер Вильгельм II. Борхардт очень жестко придерживался мнения, что бюст нельзя открыто показывать публике – он слишком ценен.

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