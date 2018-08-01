Нашли амулет в форме змеи, которому 4,5 тыс. лет

В Беларуси раскопали древнее поселение. Фото: Delfi

Амулет III тысячелетия до нашей эры обнаружили археологи на Кривинском торфянике в Витебской области Беларуси.

"Со вчерашнего дня мы разбираем культурный пласт. Находок очень много - это и фрагменты разбитой посуды, осколки кремня, которые использовались для изготовления орудий труда, костяные и кремневые изделия. Вчера под конец рабочего дня мы обнаружили часть зооморфного амулета в форме головы змеи. По форме головы видно, что это уж. Сегодня мы обнаружили фрагмент янтарной пуговицы и костяную флейту. Все эти находки относятся приблизительно к середине III тысячелетия до нашей эры, значит, они были произведены примерно 4,5 тыс. лет назад", - сказал руководитель экспедиции Института истории Национальной академии наук Беларуси Максим Чернявский, передает "Белта".

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Археологи проводят раскопки поселения периода среднего и позднего неолита и бронзового века Осовец-2, которое находится возле села Осовец Бешенковичского района.

Кривинский торфяник сохраняет деревянные и костяные предметы, амулеты, янтарь. Белорусские археологи ежегодно отправляются в экспедицию на Кривинский торфяник, проводят раскопки и каждый раз находят артефакты.

В урочище Бармацьке вблизи Ровно украинские и немецкие археологи нашли стоянку людей периода палеолита возрастом около 15 тыс. Лет.