Нашли 2 кг древних монет

Возле Кременчуга Полтавской области нашли клад монет Российской империи.
Место нахождения клада и обстоятельства его нахождения не разглашаются, сообщает "КременчугToday".
Всего нашли 200 медных и несколько серебряных монет начала ХХ в. Общий вес клада достигает 2 кг.
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Ожидается, что вскоре сокровище выставят в Кременчугском краеведческом музее.
В сквере в центре белорусского Минска нашли клад. Научный сотрудник музея Янки Купалы Павел Королев в сквере Марата Кази осматривал строительство. Следил, не найдут ли рабочие что-то древнее. На земле увидел желтую монету.
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