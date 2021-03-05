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пятница, 05 марта 2021 16:47

Нашли 2 кг древних монет

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Возле Кременчуга Полтавской области нашли клад монет Российской империи.

Место нахождения клада и обстоятельства его нахождения не разглашаются, сообщает "КременчугToday".

Всего нашли 200 медных и несколько серебряных монет начала ХХ в. Общий вес клада достигает 2 кг.

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Ожидается, что вскоре сокровище выставят в Кременчугском краеведческом музее.


В сквере в центре белорусского Минска нашли клад. Научный сотрудник музея Янки Купалы Павел Королев в сквере Марата Кази осматривал строительство. Следил, не найдут ли рабочие что-то древнее. На земле увидел желтую монету.

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Дата
05
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