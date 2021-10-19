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пятница, 22 октября 2021 08:20

Народного мстителя убил молодой шляхтич

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Народного мстителя убил молодой шляхтич
Художник Василий Тропинин (1776-1856) написал портрет мужчины, который подписал "Украинец среднего возраста". Историки считают, что Тропинин написал именно Кармалюка.

В селе Путевые Коричинцы, теперь Волосское в Хмельницкой области, 22 октября 1835-го Федор Рудьковский застрелил лидера крестьянского восстания Устим Кармалюка.

Устим Кармелюк происходил из крепостных села Головчинцы - теперь Летичевский район Хмельницкой области. С женой Марией имел 4 сыновей и дочь. Был непокорным, поэтому когда исполнилось 25 лет, помещик отдал его в армию. Служил в Каменце-Подольском. Через год сбежал оттуда и возглавил крестьянский отряд. Нападал и грабил имения.

Начинал движение против помещиков, который распространился Литинским, Летичевском и Ольгопольском уездами. Устима Кармалюка поймали и посадили в Каменец-Подольской крепости. Удерживали 2 года. За попытку побега испекли железом клеймо на лбу и сослали на пожизненную каторгу в Сибирь. Он бежал оттуда. В родном селе снова собрал отряд и нападал на господ.

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Ограбили и избили орендаторку Магдалену Поплинську. Забрали все золото и серебро. Хотя сам главарь был бедным.

"За четверть века разбоя так и не нажил ничего. Семья бедствовала. Все украденное шло на подкупы, плату за приют, за молчание, продукты, различные услуги, - вспоминали его современники. - Как-то пришел грабить дом и увидел роженицу с новорожденным, оставил все награбленное да еще и сипнул несколько золотых червонцев - младенцу на крестины".

Подельник как-то высказал Устима Кармалюка. Его поймали во время засады в доме любовницы Оляны Проциковой. Именно тога у местного господина гостил 18-летний шляхтич, жених дочери Федор Рудковский. Вызвался убить Кармалюка. В народе верили, что Устим Кармелюк был характерником. Поэтому Федор Рудковский выстрелил в него не пулей, а серебряным пуговицей - только так можно убить колдуна.

Тело несколько дней возили по селам под охраной солдат. Похоронили у кладбища в городе Летичев. Без отпевания, гроба и креста. Федора Рудьковского вызвали в столицу. Царь Николай I вручил ему бриллиантовый перстень и освободил от налогов как выдающуюся личность.

На Варшавском вокзале в Петербурге 7 мая 1901-го погиб первый украинский миллионер 49-летний Алексей Алчевский. Исследователи подозревают, что это было заказное убийство.

После трагической гибели украинского олигарха всю финансово-промышленную группу Алчевского получили государство и московские банкиры Рябушинские, которые захватили банки покойного. Все промышленные мощности были национализированы государством.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
22
октября

Народного мстителя убил молодой шляхтич

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