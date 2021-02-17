Над украинским полковником провели военно-полевой суд

Символическая могила полковника Ивана Богуна расположена в поселке Комань Фото: youtube.com/Память народов

17 февраля 1664 года в поселке Комань под Новгород-Северским поляки расстреляли казацкого полковника Ивана Богуна. Обвинили в измене, или же решили переложить на него военные неудачи.

Иван Богун был сподвижником гетмана Богдана Хмельницкого. Принимал участие во многих выдающихся битвах казаков и союзников против войск Речи Посполитой. Командовал героической обороной Винницы и Умани. Сыграл значительную роль в битве под Берестечком, ходил с Тимофеем Хмельницким в Молдавские походы, а также в рейд полковника Антона Ждановича.

Богун не принимал идей Переяславской рады и союза с Московией. Выступал против дальнейшего сближения с ней после смерти гетмана Хмельницкого. Поддержал нового гетмана Ивана Выговского и помог ему в битве против московских войск под Конотопом.

"Высшая государственная идея - чтобы не быть ни под королевской милостью, ни под царем", - говорил он.

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Полякам удалось схватить полковника в 1662 году. Его отправили в тюрьму польского Мальборка. Однако уже 1663-м в Нежине состоялась Черная Рада, на которой гетманом избрали промосковского Ивана Брюховецкого. Это событие закрепило раскол Украины на Правобережную и Левобережную. Король Речи Посполитой Ян Казимир освободил Богуна из заключения с требованием принять участие в походе на Левобережье, который вскоре и произошел. Вероятно, король и его советники признавали военный талант Богуна и считали, что он имел значительное влияние на тамошнее казачество.

Историки предполагают, что во время похода Иван Богун вынашивал планы объединения Украины и передавал казакам различные тайные сообщения. Одно из таких якобы удалось достать полякам, что позволило обвинить полковника в отношениях с Иваном Брюховецким и Московией и в итоге казнить его.

Существует и другая версия. Именно в феврале 1664 года поход Яна Казимира потерпел полную неудачу. Поляков не поддержало население Левобережья, к которому относились жестоко, а также казаки, которые оказывали ощутимое сопротивление. Зима выдалась холодной, а предыдущий год был неурожайным, что не способствовало обеспечению войск. Признавая неудачу, поляки решили избавиться от Богуна, который был им больше не нужен, переложить вину и отомстить за все предыдущие поражения. Над ним и несколькими соратниками устроили военно-полевой суд.

19 февраля на военном совете поляки решили возвращаться из похода через белорусские земли.

Героическая оборона Умани от поляков отрядами полковника Ивана Богуна и местными жителями началась 24 января 1655-го. Город имел стратегическое значение как для украинцев, так и для поляков. Против казаков выслали 20-тысячное войско, которое возглавляли Станислав Потоцкий и гетман Станислав Лянцкоронский. Город окружили 20 января и 4 суток готовились к штурму. Защитников было около 10 тыс. Богун оценил слабости Умани - город имел только деревянную крепость, которую легко могли сжечь. Но еще со времен обороны Винницы в 1651-м полковник славился как мастер зимних фортификаций и ловушек. Казаки облили водой валы и рвы крепости так, чтобы те превратились в ледяные. Городом завладеть поляки не смогли.