Нацисты сожгли останки расстрелянных в Бабьем Яру

1943 нацисты откопали и сожгли останки расстрелянных в Бабьем Яру. Так уничтожали следы преступлений в Киеве.

"Есть свидетельство заключенного Сырецкого лагеря Владимира Давыдова и других членов так называемой бригады смертников. Их заставили в августе-сентябре 1943 года выкапывать трупы расстрелянных в Бабьем Яру и сжигать их. Так нацисты хотели скрыть свои преступления. По количеству печей и сожженных в них тел мужчина назвал 70 тысяч убитых в Бабьем Яру: 20 тысяч военных нашли в противотанковом рву и 50 тысяч гражданских в отрогах урочища, - рассказала в интервью журналу "Країна" историк Татьяна Пастушенко.

Благодаря показаниям узников концлагеря и архивным материалам советская Чрезвычайная государственная комиссия установила количество жертв Бабьего Яра - 100 тыс. человек. В дальнейшем исследователи отталкивались от этой цифры.

Автор: kby.kiev.ua Военнопленные засыпают землей тела расстреляных в Бабьем Яру. В охране эсэсовцы

"В Бабьем Яру во время войны убивали и хоронили евреев, цыган, пациентов психиатрической больницы, пленных красноармейцев, гражданских заложников, украинских националистов и советских партизан, узников Сырецкого концлагеря. Расстреливали в Бабьем Яру, потому что это была большая котловина длиной 2,5 километра и глубиной до 50 метров. Здесь можно было похоронить тысячи людей, просто подорвав склоны. Сюда быстро можно было доехать из центра Киева. Через это удобство нацисты его и выбрали", - объясняет исследовательница.

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Сразу после войны, пока готовили материалы к Нюрнбергскому процессу, газеты активно писали о Бабьем Яре. Был даже проект памятника.

"Потом в СССР изменилась политика в отношении евреев - и вопрос мемориализации этой темы закрыли. Начались холодная война и борьба с государством Израиль. К тому же упор на еврейских жертвах в Бабьем Яру не укладывался в концепцию "Великой Отечественной войны". В ней жертвой был "советский народ", - говорит Татьяна Пастушенко.

Больше об истории Бабьего Яра читайте в журнале "Країна" за 30 сентября 2021 года.

Автор: archives.gov.ua Остатки печей и землянка военнопленных, которые сжигали трупы, в Бабьем Яру в 1943 году

В Бабьем Яру на протяжении 29-30 сентября уничтожили 33 771 человек. С середины октября того года нацисты начали специальные акции, во время которых расстреливали коммунистов-подпольщиков, цыган, душевнобольных, заложников, моряков Днепровской флотилии, членов Организации украинских националистов. Всего за годы войны в Бабьем Яру убили до 100 тыс. человек. В течение 29-30 сентября 1941 года, с 10:00 до 19:00, каждый желающий почтить память расстрелянных может прийти в Бабий Яр и у различных памятников на территории заповедника взять символические камни и лампадки, чтобы положить в мемориальных мест. Ориентиром к местам, где будут раздавать камни и лампадки, служить специально установленные указатели.