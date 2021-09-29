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среда, 29 сентября 2021 11:25

Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра

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Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Арест евреев во время облавы в Киеве. Фото: kby.kiev.ua

В Бабьем Яру в Киеве 29 сентября 1941 расстреляли 22 тыс. евреев.

Во время Второй мировой войны 19 сентября 1941-го немецкие войска вошли в Киев. За несколько дней советские диверсанты взорвали основные здания на Крещатике. Оккупанты использовали это как повод для уничтожения евреев города.

По нацистской идеологии народ угрожал "немецкому расовому сообществу". 28 сентября в Киеве распространили приказ, чтобы они собрались на следующий день на углу улиц Дегтяревской и Мельникова. Будто для эвакуации.

Утром пришли десятки тысяч человек. Их отправляли к Братскому кладбищу - ныне территория телебашни. Отбирали деньги, драгоценности, документы, верхнюю одежду. Вели к полуторакилометровому оврагу, раздевали до гола и убивали выстрелами в затылок.

Убили не всех. Часть загнали на ночь в гаражи. Расстреляли 30 сентября.

Немецкие саперы взорвали склоны, чтобы засыпать тела. Затем пригнали пленных разровнять кучи.

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В Бабьем Яру на протяжении 29-30 сентября уничтожили 33 771 человек. С середины октября того года нацисты начали специальные акции, во время которых расстреливали коммунистов-подпольщиков, цыган, душевнобольных, заложников, моряков Днепровской флотилии, членов Организации украинских националистов. Всего за годы войны в Бабьем Яру убили до 100 тыс. человек.

В течение 29-30 сентября 1941 года, с 10:00 до 19:00, каждый желающий почтить память расстрелянных может прийти в Бабий Яр и у различных памятников на территории заповедника взять символические камни и лампадки, чтобы положить в мемориальных мест. Ориентиром к местам, где будут раздавать камни и лампадки, служить специально установленные указатели.

26 сентября 1941-го оккупационная власть устроила совещание, рассмотрев меры по "окончательному решению" еврейского вопроса в Киеве. Определили место уничтожения евреев - Бабий Яр. Его территории хватило бы для десятков тысяч трупов, ведь имеет длину 2,5 км при глубине до 50 м.

Назначили расстрельную команду, определили район, который окружит полиция. Определили количество киевлян для сортировки вещей, денег, драгоценностей, изъятых у жертв перед смертью.

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Дата
29
сентября

Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра

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