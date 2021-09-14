Начали "умиротворения" Украинская Галичины

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 189
"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт
"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт
Просмотров: 225
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 513
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 702
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 171
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 441
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2178
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 585
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 477
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
5
11
20
8
6
В сеть выложили фото украинского села 1910-х
В сеть выложили фото украинского села 1910-х
Как изменился украинский город за 150 лет - редкие гравюры фото
Как изменился украинский город за 150 лет - редкие гравюры фото
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Крепость и костел - показали старые фото украинского города
Крепость и костел - показали старые фото украинского города
Во время реконструкции сквера окопали монеты, пули и старинную посуду
Во время реконструкции сквера окопали монеты, пули и старинную посуду
Видео
Все видео
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Как на Закарпатье боролись за независимость - презентовали фильм
Как на Закарпатье боролись за независимость - презентовали фильм
Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации
Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации
На 100-летие первого искусственного голода в Украине ученые определили корректное количество жертв
На 100-летие первого искусственного голода в Украине ученые определили корректное количество жертв
Интервью
1/5
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 513
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 801
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 603
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 684
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2439
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
15 сентября 2021
Просмотров: 297
13 символів
– Усе, що ніколи не дозволила б собі в реальному житті, висловлюю у віртуальному. Може, колись напишу книжку типу "Чого хочуть чоловіки", ...
четверг, 16 сентября 2021 08:20

Начали "умиротворения" Украинская Галичины

  Комментировать
Начали &quot;умиротворения&quot; Украинская Галичины
Польское войско марширует по улицам Львова. 1930 года на Галичине обострились отношения между Украинской и поляками. Фото: www.territoryterror.org.ua

Польское правительство 16 сентября 1930-го начало пацификацию - насильственное "умиротворения" украинской Галичины. За два года поляки провели более 5 тыс. карательных акций украинскими поселками и городами. Репрессии привели к уменьшению украинского представительства в польских органах власти.

Поводом стали протесты украинцев в Галичине по отношению к польскому господству. Ответственность за это возлагали на ОУН и ее подразделение - Украинскую военную организацию. Те сразу остановились саботажную кампанию.

"Пацификация Украины силой уголовных экспедиций является наиболее разрушительнымх приступом, который был когда-либо сделанный на какую-либо национальное меньшинство, и худшим нарушением обязательства по меньшинств. Уничтожено целую культуру, и то высокое: кооперативы, школы, библиотеки и институты, их построили украинцы на протяжении долгих лет работы, жертв и энтузиазма". - пишут в британской газете The Manchester Guardian.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саботаж галичан сравнивали с борьбой ирландцев

К акции привлекли более тысячи полицейских, военную кавалерию и вспомогательные подразделения. За несколько дней арестовали выдающихся украинских общественных деятелей - председателя УНДО Дмитрия Левицкого, адвоката Владимира Целевича, священника Ивана Лещинского.

Ликвидировали украинские общественные организации: "Сич", "Пласт", "Сокол". Закрыли гимназии в некоторых городах. Разгромили "Просвиту" и кооперативы. Украинские политические деятели просили прекратить террор против населения, но тщетно.

Украинцы с Галичины получили только 20 мест в Сейме. Впоследствии они обратятся в Лигу Наций с просьбой нажать на Польшу и заставить ее выполнять обязательства. В январе 1932-го Лига Наций осудила действия польского правительства в отношении населения Галичины. Кампания завершилась.

18 июня 1934-го арестовали Романа Шухевича в связи с убийством министра польского правительства Бронислава Перацкого. Сослали в концентрационный лагерь в Березе Картузской на территории современной Беларуси. Он возглавил националистическую организацию самообороны. 27 января 1937 Шухевич вышел из заключения в связи с правительственной амнистии.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Начали "умиротворения" Украинская Галичины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
сентября

Начали "умиротворения" Украинская Галичины

Самое читаемое
&quot;Голые&quot; платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
12
 Просмотров: 12519
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 8298
Умерла участница кулинарного шоу &quot;Мастер Шеф&quot;
Умерла участница кулинарного шоу "Мастер Шеф"
6
 Просмотров: 4428
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
5
 Просмотров: 4104
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok 1 Просмотров: 4095
История
В Стоунхендже начали строительство
В Стоунхендже начали строительство Просмотров: 153
Имя украинского художника вернули его картинам
Имя украинского художника вернули его картинам Просмотров: 207
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
 Просмотров: 513
Археологи нашли маску из золота
Археологи нашли маску из золота Просмотров: 279
Милиционеры разогнали художественную выставку бульдозерами
Милиционеры разогнали художественную выставку бульдозерами
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
9
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
4
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
3
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
2
Черновола убили четырьмя ударами кастета - экс-заместитель генпрокурора
Голосов: 12
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть