Начали "умиротворения" Украинская Галичины

Польское войско марширует по улицам Львова. 1930 года на Галичине обострились отношения между Украинской и поляками. Фото: www.territoryterror.org.ua

Польское правительство 16 сентября 1930-го начало пацификацию - насильственное "умиротворения" украинской Галичины. За два года поляки провели более 5 тыс. карательных акций украинскими поселками и городами. Репрессии привели к уменьшению украинского представительства в польских органах власти.

Поводом стали протесты украинцев в Галичине по отношению к польскому господству. Ответственность за это возлагали на ОУН и ее подразделение - Украинскую военную организацию. Те сразу остановились саботажную кампанию.

"Пацификация Украины силой уголовных экспедиций является наиболее разрушительнымх приступом, который был когда-либо сделанный на какую-либо национальное меньшинство, и худшим нарушением обязательства по меньшинств. Уничтожено целую культуру, и то высокое: кооперативы, школы, библиотеки и институты, их построили украинцы на протяжении долгих лет работы, жертв и энтузиазма". - пишут в британской газете The Manchester Guardian.

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К акции привлекли более тысячи полицейских, военную кавалерию и вспомогательные подразделения. За несколько дней арестовали выдающихся украинских общественных деятелей - председателя УНДО Дмитрия Левицкого, адвоката Владимира Целевича, священника Ивана Лещинского.

Ликвидировали украинские общественные организации: "Сич", "Пласт", "Сокол". Закрыли гимназии в некоторых городах. Разгромили "Просвиту" и кооперативы. Украинские политические деятели просили прекратить террор против населения, но тщетно.

Украинцы с Галичины получили только 20 мест в Сейме. Впоследствии они обратятся в Лигу Наций с просьбой нажать на Польшу и заставить ее выполнять обязательства. В январе 1932-го Лига Наций осудила действия польского правительства в отношении населения Галичины. Кампания завершилась.

18 июня 1934-го арестовали Романа Шухевича в связи с убийством министра польского правительства Бронислава Перацкого. Сослали в концентрационный лагерь в Березе Картузской на территории современной Беларуси. Он возглавил националистическую организацию самообороны. 27 января 1937 Шухевич вышел из заключения в связи с правительственной амнистии.