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пятница, 04 октября 2019 23:14

Начали искать замену Вятровичу

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Начали искать замену Вятровичу
Нового главу изберут на 5 лет. Фото: istpravda.com.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук начал конкурс на должность председателя Украинского института национальной памяти.

Претендент должен иметь степень высшего образования не ниже магистра и не менее 7 лет рабочего стажа.

Председатель должен иметь опыт работы на руководящих должностях государственной службы не менее трех лет или опыт реформирования или управления изменениями в крупных организациях. Должен свободно говорить на государственном, а также на иностранном языке, который является одним из официальных языков Совета Европы.

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Новый глава будет назначен на 5 лет. Должностной оклад председателя УИНП - 24 тыс. грн.

Все условия участия в конкурсе можно увидеть в приложении, которое доступно на сайте Кабмина.

В Киеве провели международную конференцию "Как договориться с прошлым. Память в мире постправды". Историки, публицисты и культурные деятели обсудили необходимость "политики памяти" в наше время, которые имеет особенности.

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