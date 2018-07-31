Началась самая большая репрессивная операция в СССР

Коммунисты уничтожили 445 000 человек. Фото: "Еспресо.TV"

Приказ о репрессировании бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов выдал Народный комиссариат внутренних дел СССР 31 июля 1937 года.

На основании этого приказа, начиная с августа 1937 года и до ноября 1938-го было заключено в тюрьмы от 820 тыс. человек. Из них не менее 445 тыс. были казнены, остальных отправили в ГУЛАГ.

Операция по этому приказу стала самой массовой операцией Большого террора.

Репрессировали крестьян, которые после раскулачивания занимались антисоветской деятельностью, и тех, кто просто вернусь из мест отбывания наказаний. Репрессировали членов антисоветских партий, белогвардейских организаций и уголовных преступников.

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Народный комиссар внутренних дел Украины Израиль Леплевский требовал усилить репрессии там, где случались несчастные случаи на железной дороге, поскольку видел в этом саботаж и вредительство. Также он сосредоточивал террор на церкви и "сектах".

Большой террор - масштабная кампания массовых репрессий граждан, которая была развернута в СССР по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества.