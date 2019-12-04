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среда, 04 декабря 2019 12:43

На Закарпатье создали военизированную организацию

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На Закарпатье создали военизированную организацию
Агитационный плакат Карпатской Сечи созданный в 1938 году Фото: wikipedia

I съезд украинской военной организации "Карпатская Сечь" состоялся в Хусте - теперь Закарпатской области 4 декабря 1938 года. Организацию создали в ноябре того же года.

Съезд торжественно открыл комендант сечи Дмитрий Клымпуш, отметив, что "Большие чины наших героев творили наши сечевые замыслы и наше государство". С докладом "Создаем вооруженные силы народа" выступил культурно-образовательный референт Степан Росоха.

В нем подчеркнул строгую дисциплину и национальную идейность в служении нации и государству. В сечи видел оборонительную организацию для борьбы с врагами - коммунистами и мадярофиламы. Подчеркивал необходимость привлечения новых членов и то, что важнейшей сферой деятельности КС должно быть военное и идеологическое обучение сечевиков и всего способного к обороне населения Закарпатья.

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Активный обучение проводилось в 5 постоянных гарнизонах Карпатской Сечи. Солдаты проводили и культурно-просветительную работу среди населения, имели развлекательные группы, выдавали еженедельник "Наступ".

После провозглашения независимости Карпатской Украины Карпатская Сечь стала ее национальной армией и в марте 1939 года оказала вооруженное сопротивление венгерской армии. Поддерживала сечевиков и украинская диаспора.

В октябре 1938-го после Мюнхенского сговора Германии, Великобритании и Франции по Чехословакии ее правительство предоставило Подкарпатской Руси автономию. Автономное правительство нового государства возглавил Августин Волошин. Однако впоследствии по решению Венского арбитража Германия и Италия передали часть Закарпатье Венгрии.

15 марта 1939-го украинцы провозгласили независимость Карпатской Украины и избрали Волошина ее президентом. В это время уже шли активные боевые действия украинских воинов Карпатской сечи против венгров. Несмотря на отчаянное сопротивление, венгры полностью оккупировали Закарпатья за 2 дня.

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Дата
04
декабря

На Закарпатье создали военизированную организацию

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