На выставку гостей доставляли вертолетами

90% всех вертолетов построены по конструкциями украинском. Фото: www.helicoptermuseum.co.uk

Первые в Великобритании регулярные пассажирские рейсы вертолетов начались 9 мая 1950-го во время проведения Британской промышленной ярмарки.

Первые международные выставки призваны показать промышленную и государственную мощь представленных на них стран. Основными экспонатами таких форумов были не только уникальные образцы науки и техники, но и прекрасные ювелирные изделия из золота и драгоценных камней.

На промышленной выставке в Великобритании полеты между Лондоном и Бирмингемом выполнялись вертолетом S-51 производства фирмы "Вестланд". S-51 - пассажирская модификация вертолета. Построенный фирмой "Sikorsky Aero Engineering Corporation". Впервые взлетел 16 февраля 1946-го. Кабина вмещала пилота и трех пассажиров.

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Украинский изобретатель Игорь Сикорский разработал вертолет еще в Украине 1909 года. Вертолет тогда не взлетел. Конструктор на этом не остановился и продолжил конструировать летательные аппараты. Впоследствии в США он основал успешную вертолетную компанию. Почти 90% всех вертолетов построены по конструкциями украинца. Свои вертолеты он впервые испытывал сам.

Авиаконструктор Игорь Сикорский 17 апреля 1941-го показал первый в мире вертолет-амфибию "VS-300". В то время жил и работал в США. Это был модифицирован вертолет, который взлетал с воды и приземлялся на сушу. Мог летать более полутора часов, скорость достигала 100 км/ч.