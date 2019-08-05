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понедельник, 05 августа 2019 21:23

На выставке показали редкие фотографии репрессированных крестьян
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В столице почтили память репрессированных
Фото: УНІАН
В столице почтили память репрессированных
В столице почтили память репрессированных
В столице почтили память репрессированных
В столице почтили память репрессированных

5 августа в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" открыли выставку "Окровавленная нива".

Выставка посвящена репрессированным большевиками крестьянам, сообщает УНИАН.

На выставке рассказывается о крестьянах, которых репрессировали в течение 1937 - 1941 годов в тюрьмах НКВД в Киеве и похоронили на территории тайного спецучастка в Быковнянском лесу.

На восьми планшетах рассказывается о жизненном пути, обстоятельствах ареста и расстрела крестьян преимущественно Киевской области. Параллельно с помощью архивных фотографий, плакатов, документов разворачивается хроника сельской жизни 1930-х - 1940-х годов.

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На выставке показали малоизвестные материалы фондов из Центрального государственного архива общественных объединений Украины, Центрального государственного кинофотофоноархива Украины им. Г. С. Пшеничного, Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины, Государственного научного учреждения "Книжная палата Украины имени Ивана Федорова", Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского, Научной библиотеки имени М. Максимовича Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и частных собраний.

5 августа почтили память жертв Большого террора. Так назвали массовые репрессии граждан в СССР в 1937-1938 годы. Их инициировало руководство страны и лично Иосиф Сталин для ликвидации политических оппонентов, запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества. Последствиями террора в Украине стало уничтожение политической, художественной и научной элиты, деформация общественных связей, разрушение традиционных ценностных ориентаций, распространение общественной депрессии и денационализация.

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Дата
05
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