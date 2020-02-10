На вершине Эвереста нашли телефон проститутки

На вершине поляки нашли карточку, которую оставил предыдущий альпинист с телефоном проститутки. Фото: galinfo

8848 метров до вершины горы Эверест 17 февраля 1980-го преодолели польские альпинисты Лешек Цихи и Кшиштоф Велицки. Это первое зимнее восхождение на высочайшую вершину мира. Температура на вершине достигает -50°С.

После покорения в 1964 году Эвереста, продолжением развития высотного альпинизма стало повторение восхождений на гору в зимнее время. В 1979 году поляки Кшиштоф Велицки и Лешек Цихи вошли в состав первой в истории зимней экспедиции на Эверест под руководством Анджея Завады. Восхождение делали по юго-восточному гребню при температурах ниже -50°С. Сделали это в последний день срока действия разрешения местных властей на право штурма вершины.

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Они выбирали короткий, но опасный путь. На вершине поляки нашли карточку, которую оставил Рэй Джинет. Он В 1979 году погиб при спуске. Содержание карточки таковое: "Если вы хотите развлечься - позвоните Пат Рукер 274-2602 Анкоридж, штат Аляска, США". Это был телефон проститутки.

На горе оставили розарий и деревянный крестик, освященный Иоанном Павлом II. Руководитель экспедиции прислал телеграмму с информацией о достижениях вершины. Папа первым направил приветственное письмо, это не одобряла польская коммунистическая власть. Велицки - пятый человек в мире, покорившей все 14 восьмитысячников планеты.

29 мая 1953 новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и непалец Тенцинг Норгей стали первыми в мире альпинистами, которые поднялись на самую высокую точку планеты - гору Эверест высотой 8848 метров.