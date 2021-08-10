На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.

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Сезон арбузов в разгаре.Gazeta.ua предлагает просмотреть, как продавали и употребляли эти ягоды в течение прошлого столетия.

Родиной арбузов является Южная Африка. Их выращивали в Древнем Египте. В Европу арбузы попали во время Крестовых походов. Средневековые арбузы отличались от современных. Они содержали меньше съедобной мякоти.

В Западной Европе арбузы выращивали в теплицах. В Украину они попали из Турции. Арбузы хорошо прижились в степных областях.

Ранее арбузы были пищей дворян. Тогда их варили и ели с приправами. В XIX в. благодаря селекции арбузы стали большими и вкусными. Их теперь могли употреблять простые граждане.

В эпоху гражданской войны в США арбузы обычно выращивали свободные чернокожие люди. В Америке существует стереотип, что афроамериканцы любят арбузы.

С XX в. в южных штатах США люди начали устраивать "арбузные вечеринки". Соседи собирались и ели арбузы после сбора урожая. В штате Каролина создали сорт гигантских арбузов.

В 1939 году японские ученые вырастили арбузы без косточек. Они сначала были редкими, поскольку не имели достаточной устойчивости к болезням. Арбузы без косточек стали более популярными в XXI в.

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В современном мире 67% арбузов выращивают в Китае.

Рыбалка уже давно стала популярным летним развлечением. Gazeta.ua предлагает посмотреть, как рыбачили в 1920-1930 годах. Состоятельные люди ловили рыбу во время круизов. В 1920-е стала модной рыбалка с помощью спиннинга. Изобретение полимерной лески сделало этот метод распространенным. Ранее леску делали из конского волоса.