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суббота, 19 февраля 2022 08:20

На украинскую землю пришли "зеленые человечки"

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На украинскую землю пришли &quot;зеленые человечки&quot;
Украина понесла огромные экономические потери от временной оккупации Автономной республики Крым Россией. Ущерб оценивается более чем в $100 млрд. Фото: ppu.gov.ua

В украинский Крым 19 февраля 2014 начали прибывать российские военные подразделения. Началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины.

После самоустранения от власти президента Украины Виктора Януковича антиукраинские выступления в Крыму разразились с новой силой. Пока во время Майдана в Украине менялись власти, россияне готовили план оккупации Крыма. В конце февраля из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска без опознавательных знаков шли на Крымский полуостров. Создано вооруженное формирование из российских "казаков", называвшее себя "самооборона Крыма".

Города Крыма уже были заполнены российской агентурой, переодетыми военными. Они изображали перед объективами телекамер якобы "настроения" местного населения. В ночь на 27 февраля парламент и правительство Крыма захватили российские спецназовцы без знаков различия и вывесили над ними флаги РФ. Согнали часть депутатов Верховной рады и в закрытом режиме заставили принять решение о назначении референдума по статусу Крыма.

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После вытеснения украинских военных с полуострова "зелеными человечками" и захвата власти 11 марта Советом АРК и городским советом была объявлена ​​"декларация о независимости". Через пять дней в Крыму был проведен референдум по статусу полуострова.

Несмотря на указ и.о президента Украины Александра Турчинова о приостановлении решения крымского парламента, а также несмотря на решение Конституционного суда, признавшего объявление референдума не отвечающим Конституции Украины, а также позиция Совета безопасности ООН референдум была проведена.

В условиях бойкотирования референдума крымскотатарским народом, присутствии большого количества вооруженных российских военнослужащих, а также фальсификаций, референдум в АРК якобы собрал более 1,2 млн. заполненных бюллетеней. Это соответствует 83,10% от общего количества избирателей, из которых якобы 96,77% засвидетельствовали выбор "за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации".

18 марта в Москве президент России Владимир Путин, премьер самопровозглашенной республики Сергей Аксенов, глава вновь созданного "Государственного Совета" Владимир Константинов подписали так называемый "Договор о принятии Крыма в состав России".

Украина понесла огромные экономические потери от временной оккупации Автономной республики Крым Россией. Ущерб оценивается более чем в $100 млрд. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время выступления на учредительном саммите "Крымской платформы" летом 2021-го.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
19
февраля

На украинскую землю пришли "зеленые человечки"

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