На строительство храма святой Софии потратили три годовых бюджета Византии

Храм святой Софии. Фото: Википедия

27 декабря 537 года в Константинополе, столице Византийской империи, освящен храм святой Софии, который на протяжении тысячелетия был главным храмом православного мира. Высота Софийского собора - 55 метров, диаметр купола - 31 метр. 1985 храм занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и называется "восьмым чудом света".

Собор посвятили в честь Святой Софии, вдовы-мученицы, которая воспитывала своих дочерей Веру, Надежду и Любовь в глубокой христианской вере. В тот день устроили всенародный праздник - император осыпал серебром народ с балконов.

Византийские зодчие (архитекторы) работали над разработкой нового типа сооружения - большого и величественного, в котором можно не только проводить богослужения а и принимать послов, устраивать императорские мероприятия. Основным требованием был центральное пространство и великолепие убранства изнутри. Собор решили возвести на самом высоком месте холма, где в античные времена стоял акрополь древнегреческого города Византии. Под руководством каждого архитектора было 100 мастеров-каменщиков. Каждому из них приставлены в распоряжение 10 работников.

Заложили фундамент 23 февраля 532 года. Зодчие применили уникальные по тем временам технологии - в цемент добавляли масло для прочности, известь готовили на ячменной воде. Стены строили из особых облегченных кирпичей, которые уменьшали тяжесть огромного купола. На них были оттеснены слова: "Пусть Господь поможет".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Софийском соборе нашли тысячелетнюю надпись

Строили Святую Софию всей империей. Проект поглотил три годовых дохода Византии: Со всех концов империи доставлялись мраморные глыбы, золото, серебро, слоновую кость, жемчуг, драгоценные камни для украшения. Для престола ювелиры сделали особый сплав из золота, серебра, толченого жемчуга и драгоценных камней. Поверхность престола имела 72 различных цвета и оттенки. Штат церковнослужителей собора при Юстиниане был более полутысячи человек.

Храм в высоту достигал 55 м, что в те времена считался почти небоскребом, Купол диаметром 33 м стоял на четырех мощных колоннах высотой 23 м. Само строительство продолжалось 5 лет, 10 месяцев и 10 дней - рекордный на то время срок. Все доходы империи за эти годы не покрыли расходов на сооружение. Император был разорен, даже чиновникам перестали выплачивать зарплату.

Через 17 лет после освящения сильное землетрясение обвалило часть купола. Еще пять раз землетрясения частично разрушали здание. Каждый раз храм восстанавливали. Почти тысячу лет Собор святой Софии оставался символом христианства. Последнюю литургию в нем провели 28 мая 1453. Утром в собор ворвались янычары Мехмеда II, который захватили Константинополь. В том же году собор превратили в мечеть Айя-София. Турки достроили минареты и павильоны, уничтожили драгоценные мозаики. Интерьер приспособили для нужд исламского культа. С 1935 г. собор стал музеем, а с 2006 года это действующая мечеть.