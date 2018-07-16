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вторник, 17 июля 2018 14:32

На Подолье галичан называли англичанами

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На Подолье галичан называли англичанами
Президент Евгений Петрушевич (сидит в центре) и правительство ЗУНР в изгнании. Фото: galinfo

Украинская Галицкая армия перешла через Збруч. С солдатами было около 100 тысяч гражданских беженцев. Совет народных министров УНР выделил 70 млн грн на содержание УГА и 11 млн на помощь беженцам. Местные жители называли галицких солдат "англичанами" - из-за необычного обмундирования и военной подготовки.

До 1919 года Збруч служил границей между Российской и Австро-Венгерской империями. Согласно решению Парижской мирной конференции Польша получила право занять земли Галичины. Галицкая армия по решению Директории перешла на Подолье. Столица УНР в то время находилась в Каменце-Подольском, пишет сайт jnsm.

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Историк Михаил Галущак пишет, что украинцы обоих лагерей - УНР и ЗУНР, часто были дезориентированы. Люди в то время нередко за всю свою жизнь могли и не выезжать за пределы нескольких окрестных сел. В ходе Первой мировой войны происходило расширение сознания для многих солдат. Когда солдаты писали письма с фронта им нужно было указать не только название села, но и уезд. Это увеличивало интерес украинцев к географии своей страны.

Мкстами к галичанам относились с опаской. Солдаты УГА были в отчаянии и дезертировали.

После перехода УГА состояла из 12 пеших и одной конной бригады численностью 50 тыс. солдат.

Каменец-Подольский - город в Украине, центр Каменец-Подольского района Хмельницкой области, с 22 марта 1919 по ноябрь 1920 года - столица Украины; значительный экономический, образовательный, культурный и туристический центр страны.

Название города происходит от слова "камень" или "каменный", оно содержит и вторую часть, которая указывает на историческую местность расположения Подолья. К слову, в древности много упоминаний о поселении, например в Киевском и Галицко-Волынской летописях Каменец упоминается 13 раз.

В Каменце-Подольском расположены многочисленные историко-архитектурные памятники - Национальный историко-архитектурный заповедник, Исторический музей-заповедник, Замок (XIV-XVI века, перестроен в XVII-XVIII веке), Петропавловский кафедральный костел (XVI век), деревянная Крестовоздвиженская церковь (XVIII век).

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Дата
17
июля

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