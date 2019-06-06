На мюзикл пускали только совершеннолетних

Актеры снимают халаты в первой части мюзикла "О! Калькутта! ". Фото: finalprojectprocess

В бродвейском театре 17 июня 1969 года состоялась премьера мюзикла "О! Калькутта!"- первая постановка, в которой на сцене играли обнаженные актеры.

Английское название пьесы "Oh! Calcutta!" - каламбур слов, означающая: "Какая у тебя красивая задница!". Музыкальная пьеса состоит из двух частей и финала. В большей части сцен актеры играют и танцуют абсолютно обнаженными. Музыкальную часть шоу создавали три композитора - Питер Шикель, Роберт Деннис и Стэнли Уолден.

В создании большей части сцен ревю участвовали Джон Леннон из битлов, ирландский модернистский писатель и один из основоположников театра абсурда Беккет и Жюль Феиффе. Сам театральный критик Кеннет Тайнен описывал свое "детище" как высокоинтеллектуального противоядие к безвкусному шоу.

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Авангардистский мюзикл имел настоящий успех, и даже был записан на пленку и подан в эфир в рамках "вечера цивилизованной эротики". В то время шоу считалось самым продолжительным по времени в истории бродвейских выступлений.

На сегодняшний день "О! Калькутта" на шестом месте в рейтинге самых длительных шоу на Бродвее. Мюзикл показывали 13 лет. Впускали в театр только совершеннолетних. Многие города и муниципалитеты запретили показы в своих театрах.

В нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди 8 февраля 1964 прибыла британская группа Beatles. С тех пор в мире началась "битломания" - фанатичное увлечение творчеством группы.