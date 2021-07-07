На месте строительства дороги нашли серебряные римские монеты

Монеты отчеканили 2 тыс. лет назад Фото: galinfo.com.ua

Вблизи села Малые Подлески на Львовщине, где планируется строительство Северной объездной Львова, археологи обнаружили серебряные римские монеты I-II вв.

Откопали четыре монеты - три серебряных динария, один фальшивый субератный динарий, сообщает "Гал-Инфо".

"Эти монеты попали к нам из Древнего Рима. Территория Украины находилась в сфере его влияния. В I-II вв. н. э. племена, жившие здесь пользовались монетами как средством платежа. Это одни из первых монет, которые местное население использовало как деньги, а не как украшения", - рассказал археолог Юрий Ревера.

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Особый интерес исследователей вызвал найденный фальшивый динарий. Он свидетельствует, что фальсификации монет появилось с самого начала чеканки денег. Примерно 3-5% от настоящих динариев изготавливались фальшивыми непосредственно в официальных монетных дворах, по разным исследованиям.

Об активных тогдашних торговых связях свидетельствуют не только монеты, но и украшения, амфоры, посуда и различные бытовые вещи, которые тоже встречаются во время раскопок, говорят археологи.

Недавно украинские археологи обнаружили древний изогнутый мастером меч близ села Малые Подлески, Львовской области. Осуществляли археологическую разведку на месте строительства Северной объездной Львова. Находке более 1,5 тыс. лет. Это гладиус. Так называли короткие римские мечи, которыми пользовались пехотинцы. Находка принадлежала воину-германцу и стала первой из экспонатов промо кампании о загадочных находках дорог, которые открывает Украине программа "Большое строительство".