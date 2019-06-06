На марках изобразили украинских воинов

Укрпочта вводит в обращение почтовые марки серии "Вооруженные формирования Украинской революции 1917-1921 годов".



Марки разработаны совместно с институтом Украинской национальной памяти.

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9 июня будут погашены марки с изображением стрелка Украинской галицкой армии и казака конного полка Черных Запорожцев художника Валерия Руденко.

Также украинцы смогут приобрести конверты посвященные "Чортковской наступальной операции".

7 июня в 1919 г. Украинская галицкая армия начала самую лучшую военную операцию на Западной Украине периода освободительных соревнований 1917-1921 гг. - Июньскую наступательную операцию, которая вошла в историю как Чортковская офензива. В результате, от польских войск было освобождено Чортков, Тернополь, Бучач и Перемишляны, хотя тактическая победа досталась Польше.