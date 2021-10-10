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вторник, 12 октября 2021 08:20

На Ку-клукс-клан сделали облаву

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На Ку-клукс-клан сделали облаву
Парад членов Ку-Клукс-Клана прошел в Вашингтоне, округ Колумбия 1925. Фото: https://www.picuki.com

Президент США Улисс Грант 12 октября 1871-го запретил Ку-клукс-клан. Приказал арестовать лидеров этой организации.

В городе Пуласки штата Теннесси ветераны Армии Юга 1865-го создали тайное общество Ку-клукс-клан. Один из них предложил название "Рыцари куклос" и слово "клан", что означало род, семью. Объектом террора были негры и республиканцы. Первое время они только пугали людей. Скакали по улицам города, закутавшись в белые простыни.

С каждым годом росло число жертв и степень жестокости. Во многих штатах губернаторы употребляли различных мероприятия, но все безуспешно. Кланивци добились огромной власти почти во всех штатах юга.

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Когда Ку-клукс-клан начал очередные волну бесчинства и насилия, президент Грант Улисс объявил об осадном положении в девяти округах Каролины и провел многочисленные аресты. Сотни активистов арестовали и кинутлы в тюрьмы решениями военного трибунала. Однако из руководителей организации почти никто не пострадал.

В 1925 году клан достиг апогея своего могущества - насчитывал до 6 млн членов. В список жертв добавились евреи, католики, коммунисты, лидеры профсоюзных и забастовочных комитетов, новые иммигранты. Позже в "черный список" организации были включены гомосексуалисты. Только в 1993-м организацию распустили.

Темнокожая американка Роза Паркс в автобусе городе Монтгомери, штат Алабама 1 декабря 1955 отказалась уступить место белому мужчине в автобусе. По законам, которые действовали тогда в США, неграм не разрешали садиться на первые четыре места, предназначенные "только для белых". Роза Паркс еще десять лет продолжала заниматься шитьем, пока 1965 чернокожий конгрессмен Коньерс НЕ пригласил ее для работы в приемную своего офиса.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
12
октября

На Ку-клукс-клан сделали облаву

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