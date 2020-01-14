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вторник, 14 января 2020 16:34

На древнем храме обнаружили трезубец

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На древнем храме обнаружили трезубец
Мастера оставили символы Рюриковичей на фасаде древнего храма/ Фото:Youtube.com/Oleksandr Alf'orov

Историк Александр Алферов обнаружил княжеский трезубец на фасаде церкви Спаса на Берестове в Киеве.

На высоте храма специально нарушена симметрия и выложены орнаменты. Историк убежден, что это попытка изобразить древнеукраинский княжеский знак трезубец, сообщает Большой Киев.

"Могу предположить, что именно таким образом на высоком месте, которое было видно, мастера-каменщики заложили княжеские знаки, для того чтобы продемонстрировать того князя и того, кто был на самом деле заказчиком", – говорит он в своем видео. Трезубец считался гербом династии Рюриковичей.

Историк отметил, что ни разу об этом не читал и не слышал об этом от корифеев-гидов. Объясняет, что на такие вещи не обращают внимания вообще.

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Храм Спаса на Берестове с 1990 года внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Он является памятником архитектуры XI–XII в. Украинские ученые считают, что церковь была возведена во времена правления князя Владимира Мономаха между 1113-м и 1125 годом как главный собор Спасо-Преображенского монастыря. Экскурсии по храму возобновили после реставрации 29 сентября 2019 года.

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