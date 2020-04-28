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вторник, 28 апреля 2020 03:13

На дне моря обнаружили подбитое немцами в 1941 судно с 6 тыс. беженцев

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На дне моря обнаружили подбитое немцами в 1941 судно с 6 тыс. беженцев
В Черном море обнаружили корабль. Фото: "Википедия"

На дне Черного моря обнаружили советская теплоход "Армения".

Его обнаружили Минобороны России и Русское географическое общество.

"Армению" затопила немецкая авиация 7 ноября 1941 года.

"Поисковую операцию проводило Министерство обороны России. В исследовании и идентификации судна участвовали специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества", - сказали в обществе.

В 2017 году исследователи при помощи магнитометра засекли на дне моря магнитную аномалию.

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"В марте 2020 году в ходе очередной поисковой операции район тщательно исследовали гидролокатором. В результате специалисты Министерства обороны России обнаружили корпус затонувшего судна, совпадающий своими габаритами с характеристиками теплохода "Армения". Для проведения идентификации судна были привлечены специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества", - пояснили в РГО.

Гибель судна считается одной из самых масштабных трагедий на море в истории. На борту по разным подсчетам находилось от 6 до 10 тыс. беженцев и раненых.

Британские морские археологи обнаружили кладбище эллинских, римских, ранних исламских и турецких кораблей в Левантийском бассейне Средиземного моря.

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